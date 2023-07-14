В ДТП в Веневском районе пострадали водитель и два пассажира автомобиля Lada Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе на 2-ом километре автодороги М-4 «Дон» днем 13 июля произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального ДТП.

- 23-летний молодой человек, управляя автомобилем Lada Granta, совершил опрокидывание транспортного средства, - делится подробностями областная Госавтоинспкция.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры легковушки — 32-летний мужчина и 17-летняя девушка. Их всех госпитализировали в больницу с различными травмами.