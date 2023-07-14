900 кустарников высадили на улице Октябрьской в Туле Фото: материалы пресс-служб

13 июля в Туле на улице Октябрьской специалисты высаживали 900 кустарников пузыреплодника. Об этом сообщает пресс-служб администрации города.

Всего в областной столице 293 объекта озеленения, на которых произрастает порядка 4 тысяч деревьев и 29 тысяч кустарников. В данный момент специалисты выполняют прополку, рыхление почвы, полив, внесение удобрений и стимулирующих подкормок, стрижку кустарника под живую изгородь и окос газонов.

По словам замначальника городского управления по благоустройству, в этом году для содержания и лечения растений были куплены стимулирующие развитие корневой системы препараты, удобрения и средства против вредителе.