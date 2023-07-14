Двое руководителей тульской строительной фирмы уклонялись от налогов и на платили зарплату рабочим Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Генеральный директор и фактический руководитель ООО «С-ДСУ 111» с октября 2016 года по март 2018-го уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 57 млн рублей путем внесения в налоговые декларации недостоверных сведений о финансово-хозяйственной деятельности с фиктивными организациями. Кроме этого, генеральный директор организации в период с февраля по август 2021 года не выплатил 214 сотрудникам заработную плату на общую сумму свыше 9,5 млн рублей.

Прокуратура Пролетарского района поддержала обвинение по уголовному делу, судом мужчины признаны виновными по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Как итог теперь подсудимые приговорены к штрафу в размере 350 и 450 тысяч рублей соответственно. Налоговая задолженность и задолженность по зарплате полностью ими погашены.

Приговор в законную силу не вступил.