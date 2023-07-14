В Щекинском районе Тульской области сотрудники Госавтоинспекции задержали похитителей электрического кабеля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ночью в деревне Кресты Щекинского района внимание экипажа ДПС привлекли внимание двое мужчин, которые по тротуару на самокате везли катушку электрического кабеля. Полицейские остановили их — и не напрасно! - в ходе общения те признались, что кабель был похищен.

На место вызвали следственно-оперативную группу, ранее судимые местные жители 55 и 36 лет были доставлены в дежурную часть. Там они рассказали, что около полуночи совершили кражу 30 метров СИП-кабеля, который лежал около дома 32-летней женщины. Потерпевшая только утром обнаружила отсутствие принадлежащего ей имущества и с заявлением обратилась в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.