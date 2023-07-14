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НовостиЗвезды14 июля 2023 11:49

Тульский историко-архитектурный музей издал книгу Андрея Тесли о славянофильстве с уникальными иллюстрациями

Работа над ней длилась более трех лет
Игорь КОПЫТОВ
Тульский историко-архитектурный музей издал книгу Андрея Тесли о славянофильстве с уникальными иллюстрациями

Тульский историко-архитектурный музей издал книгу Андрея Тесли о славянофильстве с уникальными иллюстрациями

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В основе книги «Андрей Тесля. Семь коротких лекций о славянофильстве» – лекции, прочитанные андидатом философских наук, старшим научным сотрудником Института истории Санкт-Петербургского государственного университета в ТИАМе осенью 2020 года.

Книга интересна любому человеку, которому важно разобраться в сути общеизвестного спора западников и славянофилов, затянувшегося вплоть до нынешнего века. Явление это раскрыто через характеры, суждения, идеалы, личные связи небольшого круга конкретных лиц – ключевых фигур этого спора.

Примечательно, что издание проиллюстрировано рисунками художника-портретиста Эммануила Дмитриева-Мамонова (1824-1883). Многие рисунки опубликованы впервые.

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