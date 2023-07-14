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НовостиПроисшествия14 июля 2023 10:41

В Богородицке безработный мужчина украл день с банковской карты пожилой знакомой

Злоумышленника задержали сотрудники полиции
Михаил КОРЕНЮГИН
В Богородицке безработный мужчина украл день с банковской карты пожилой знакомой

В Богородицке безработный мужчина украл день с банковской карты пожилой знакомой

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Богородицке с заявлением обратилась 65-летняя женщина. Она распивала спиртные напитки у себя дома со своим знакомым. Когда хозяйка квартиры достигла состояния сильного опьянения, мужчина воспользовался её мобильным приложением банка и украл 11 тысяч 280 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать безработного и ранее судимого 41-летнего мужчину, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.