В Богородицке безработный мужчина украл день с банковской карты пожилой знакомой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Богородицке с заявлением обратилась 65-летняя женщина. Она распивала спиртные напитки у себя дома со своим знакомым. Когда хозяйка квартиры достигла состояния сильного опьянения, мужчина воспользовался её мобильным приложением банка и украл 11 тысяч 280 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать безработного и ранее судимого 41-летнего мужчину, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.