Не пропустивший пешеходов водитель «ПАЗика» в Новомосковске Тульской области оштрафован Фото: соцсети

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городу Новомосковску было проведено административное расследование по факту нарушения правил дорожного движения 6 июня водителем автобуса «ПАЗ» на улице Трудовые Резервы в Новомосковске. О том, что водитель не выполнил требования ПДД уступить дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, стало известно из ролика в соцсетях.

В результате личность водителя была установлена, в его отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».

Мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тульской области.