Экс-форвард тульского «Арсенала» Роман Изотов перешел в казахстанский «Актобе» Фото: материалы пресс-служб

27-летний нападающий Роман Изотов - воспитанник тульского футбола, всю свою карьеру провел в системе «Арсенала», лишь на один сезон отправлялся в аренду в московское «Торпедо». В прошлом сезоне, выступая за «Арсенал-2», стал лучшим бомбардиром чемпионата России среди команд Второй лиги, забив в 21 матче 22 мяча и отдав 4 голевые передачи. Шесть мячей футболист забил в последнем поединке сезона против «Балашихи» (8:1).

Сейчас он находится на просмотре в «Актобе» из Казахстана, который в своем национальном чемпионате идет на третьем месте. В этом сезоне команда примет участие в Кубке Конференций УЕФА.