Wink и more.tv представляют тизер криминальной комедии «Диагноз “Везучая”» с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро

Видеосервисы Wink и more.tv выпустили официальный тизер криминальной комедии «Диагноз “Везучая”» (16+) с Аглаей Тарасовой («‎Лед»‎, «‎Беспринципные»‎‎), Кириллом Кяро («‎Эпидемия»‎, «‎Пассажиры»‎) и Полиной Гухман («‎Мир! Дружба! Жвачка!»‎, «‎Инсомния»‎) в главных ролях. Премьера проекта состоится в августе 2023 года эксклюзивно в Wink («Ростелеком») и more.tv. Производством комедии занимается «НМГ Студия» совместно с кинокомпанией Legio Felix. Сериал пополнил линейки more originals и Wink Originals.

По сюжету красавица-оторва Лика (Аглая Тарасова) славится в криминальных кругах тем, что в любой афере (будь то ограбление или рейдерский захват) приносит стопроцентный успех всей операции. Вот почему, когда кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она в буквальном смысле притянет удачу. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кирилл Кяро), несправедливо обвиненным в миллионном хищении.

Тизер: https://youtu.be/VXBl35LX20U

Новые кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/wT80d4T4vxFLBg

«Съемки в проекте — это настоящее приключение, где мой герой из захудалого интеллигента, не способного решить свои проблемы, превращается в супергероя, потому что рядом с ним появляется девушка, которая приносит удачу. У проекта сложный сценарий, в нем много сюжетных линий, и он сделан в очень интересном и редком для меня жанре драмеди. Кроме того, у меня была замечательная партнерша Аглая Тарасова, с которой я давно хотел поработать. Ее легкость и позитив на площадке подкупали и вдохновляли, поэтому мы получили огромное удовольствие от съемок», — отметил исполнитель главной роли Кирилл Кяро.

В сериале также снялись Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Даниил Белых и другие. Режиссер проекта — Кирилл Кузин («‎Сергий против нечисти»‎), креативным продюсер и сценарист — Владимир Батрамеев.

О сериале «Диагноз “Везучая”»

Производство: «НМГ Студия», Legio Felix

Количество серий: 8

Жанр: криминальная комедия

Видеосервисы: Wink и more.tv

Режиссер: Кирилл Кузин

Сценарист: Владимир Батрамеев

Оператор: Никита Рождественский

Актерский состав: Аглая Тарасова, Кирилл Кяро, Полина Гухман, Петр Безменов, Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Дмитрий Куличков, Даниил Белых

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Продюсеры Legio Felix: Илья Куликов, Андрей Семенов

Креативный продюсер: Владимир Батрамеев, Илья Куликов

Ведущий продюсер: Анастасия Сергеева