15 и 16 июля в Веневском районе закроют движение транспорта через ж/д переезд Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В выходные дни в Веневском районе временно закроют движение транспорта через железнодорожный переезд. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Так, с 10:00 до 16:00 15 и 16 июля на 137-м километре ж/д переезда, расположенного на улице Железнодорожной в деревне Даниловское Веневского района, будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы. Объехать данный участок возможно по автодороге через село Суханово.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и планировать поездки заранее.