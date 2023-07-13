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НовостиОбщество13 июля 2023 14:24

15 и 16 июля в Веневском районе закроют движение транспорта через ж/д переезд

Такие меры связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами
Михаил КОРЕНЮГИН
15 и 16 июля в Веневском районе закроют движение транспорта через ж/д переезд

15 и 16 июля в Веневском районе закроют движение транспорта через ж/д переезд

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В выходные дни в Веневском районе временно закроют движение транспорта через железнодорожный переезд. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Так, с 10:00 до 16:00 15 и 16 июля на 137-м километре ж/д переезда, расположенного на улице Железнодорожной в деревне Даниловское Веневского района, будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы. Объехать данный участок возможно по автодороге через село Суханово.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и планировать поездки заранее.