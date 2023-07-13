Тульская прокуратура проводит проверку загрязнения реки Ольховка в Новомосковске Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Тульская природоохранная прокуратура с привлечением специалиста министерства природных ресурсов и экологии Тульской области проводит проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользования в плане загрязнения реки Ольховка.

Выходом на место с участием специалистов ФБУ «Тульский ЦСМ» был произведен отбор природной воды, в том числе на пляже «Тросниковка», с целью проведения химического анализа. В администрации муниципального образования запрошена информации об организации водоотведения микрорайона Сокольники города Новомосковска.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования — сообщают в ведомстве.