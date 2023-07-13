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НовостиОбщество13 июля 2023 12:45

В Дубенском районе Тульской области школьников перевозили с нарушениями лицензионных требований

Мерами прокурорского реагирования законность восстановлена
Игорь КОПЫТОВ
В Дубенском районе Тульской области школьников перевозили с нарушениями лицензионных требований

В Дубенском районе Тульской области школьников перевозили с нарушениями лицензионных требований

Фото: материалы пресс-служб

Так, в ходе проверки ведомством было установлено, что в школьных автобусах, принадлежащих МБОУ Воскресенская СОШ, МКОУ Протасовская СОШ и МКОУ Надеждинская СОШ, не обеспечена передача информации о местоположении транспортного средства через Государственную автоматизированную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Как итог - три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ. Кроме того, во всех автобусах для транспортировки школьников теперь установлено необходимое оборудование, предусмотренное лицензионными требованиями по перевозкам пассажиров.