Экс-полицейский из Киреевского района получил три с половиной года за избиение задержанного

Полицейский из Киреевского района получил три с половиной года за избиение задержанного Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По установленным данным, 31 мая 2022 года 53-летний заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по Киреевскому району избил доставленного в отдел подозреваемого.

Несмотря на то, что бывший полицейский вину в совершении преступления не признал, суд за превышение должностных полномочий приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен возможности занимать должности в правоохранительных органах на два года.

Приговор в законную силу не вступил.