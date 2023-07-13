В Тульской области транспортный налог для машин на газе снизится наполовину Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области снизят ставку по транспортному налогу на 50% для автомобилистов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива.

Решение направлено в поддержку регионального проекта «Расширение использования газомоторного топлива» госпрограммы «Энергоэффективность». Этот шаг будет стимулировать туляков на покупку газобаллонных средств или переоборудование своих машин, что в свою очередь позволит улучшить экологию, так как выбросы от авто сократятся в несколько раз.

Сегодня в рамках программы в Тульской области на газ уже переоборудовали порядка тысячи транспортных средств.