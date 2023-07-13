В Тульской области решено ужесточить требования к таксистам
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
С 1 сентября этого года в Тульской области предполагается ужесточить требования к работе такси и создадут специальный реестр. Такси будет работать на основании разрешения, которое дает право на эту деятельность юрлицам, ИП и физлицам.
Предполагается, что порядок выдачи разрешений будет устанавливать правительство нашего региона, а срок действия, выдаваемого перевозчику — юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю - будет составлять пять лет. Отдельно к физлицам будет применено требование об отсутствии судимости.
Кроме того, региональные власти будут устанавливать требования к экологическому классу автомобиля и тестированию водителей на знание объектов инфраструктуры.
Предусматривается, что все такси должны иметь желтую цветовую гамму кузова.