В Тульской области решено ужесточить требования к таксистам Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 1 сентября этого года в Тульской области предполагается ужесточить требования к работе такси и создадут специальный реестр. Такси будет работать на основании разрешения, которое дает право на эту деятельность юрлицам, ИП и физлицам.

Предполагается, что порядок выдачи разрешений будет устанавливать правительство нашего региона, а срок действия, выдаваемого перевозчику — юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю - будет составлять пять лет. Отдельно к физлицам будет применено требование об отсутствии судимости.

Кроме того, региональные власти будут устанавливать требования к экологическому классу автомобиля и тестированию водителей на знание объектов инфраструктуры.

Предусматривается, что все такси должны иметь желтую цветовую гамму кузова.