Тульский спортсмены заняли третье место в финале Кубка России по парашютному спорту Фото: материалы пресс-служб

В Рыбинске на аэродроме «Южный» прошел финал Кубка России по парашютному спорту памяти Татьяны Осиповой, в котором приняли участие сильнейшие представители Вологодской, Тульской, Костромской, Архангельской, Ивановской, Нижегородской, Московской, Курской, Свердловской, Ярославской и других областей, в том числе – члены сборной России.

По информации регионального министерства спорта, сборная команда Тульской области заняла 3 место в мужском зачете. В составе команды выступили: Иван Иванов, Александр Рябичев, Вячеслав Макарьев, Иван Проничев, Александр Чёрный.

Помио этого, среди женщин представительницы нашего региона также стали бронзовыми призерами соревнований. В составе команды выступили: Елена Бубнова, Мария Старастенкова, Светлана Ильина, Виктория Бурова, Алина Селивёрстова.