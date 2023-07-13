В Туле на улице Вадима Усова автоледи на машине Toyota врезалась в «КамАЗ» Фото: материалы пресс-служб

В поселке Молодежный на улице Вадима Усова Ленинского района Тулы днем 12 июля произошло ДТП. Там примерно в 13:50 столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 58-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Rav 4, не предоставила преимущества в движении грузовому автомобилю «КамАЗ 5814Z9», за рулем которого находился 54-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель легкового автомобиля, которая после оказания медицинской помощи была отпущена.