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НовостиПроисшествия13 июля 2023 9:49

В тройном ДТП в Плавском районе пострадала женщина-пассажир автомобиля «УАЗ»

12 июля на автодороге М-2 «Крым» произошло попутное столкновение
Михаил КОРЕНЮГИН
В тройном ДТП в Плавском районе пострадала женщина-пассажир автомобиля «УАЗ»

В тройном ДТП в Плавском районе пострадала женщина-пассажир автомобиля «УАЗ»

Фото: материалы пресс-служб

В Плавском районе на 263-ем километре автодороги М-2 «Крым» утром 12 июля произошло ДТП. Там примерно в 10:26 столкнулись три транспортных средства. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 46-летний мужчина, управляя автомобилем «УАЗ», совершил попутное столкновение с автомобилем Kia Sportage, за рулем которого находился 54-летний мужчина. После чего легковушка совершила попутное столкновение с автомобилем Skoda Karoq, под управлением 47-летний женщины.

В результате ДТП пострадала 42-летняя женщина-пассажир автомобиля «УАЗ». Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.