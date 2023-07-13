В Туле водитель выгнал женщину из маршрутки из-за большой сумки на колесиках Фото: соцсети

В Туле произошел странный конфликт между водителем маршрутки и женщиной-пассажиркой. Видео с инцидентом опубликовали в социальных сетях.

По информации очевидцев, водитель общественного транспорта №30 высадил женщину из-за сумки на колесиках, с который она зашла в салон.

На видео видно, что он силой вырвал багаж из рук пассажирки и отнес его на остановку. Стоит отметить, что пассажиры были удивлены данному инциденту, так как сумка никому не мешала.