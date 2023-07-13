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НовостиОбщество13 июля 2023 9:26

В Туле водитель выгнал женщину из маршрутки из-за большой сумки на колесиках

Видео с инцидентом опубликовали в социальных сетях
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле водитель выгнал женщину из маршрутки из-за большой сумки на колесиках

В Туле водитель выгнал женщину из маршрутки из-за большой сумки на колесиках

Фото: соцсети

В Туле произошел странный конфликт между водителем маршрутки и женщиной-пассажиркой. Видео с инцидентом опубликовали в социальных сетях.

По информации очевидцев, водитель общественного транспорта №30 высадил женщину из-за сумки на колесиках, с который она зашла в салон.

На видео видно, что он силой вырвал багаж из рук пассажирки и отнес его на остановку. Стоит отметить, что пассажиры были удивлены данному инциденту, так как сумка никому не мешала.