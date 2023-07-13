В Тульской области сельхозпредприятие нарушило требования применения пестицидов и агрохимикатов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В июне 2023 года Управление Россельхознадзора провело проверку на предприятии СПК «Кудашево» (Тульская область). Главным направлением деятельности данного предприятия является выращивание зерновых культур.

В результате проверки было выявлено нарушение правил применения пестицидов и агрохимикатов, в частности, отклонение от регламента их использования в 2022 году. В ходе выращивания сельскохозяйственной продукции использовались пестициды и агрохимикаты. Кроме того, на посевах подсолнечника применялся десикант Готланд, ВР с превышением нормы расхода препарата.

Также следует отметить, что информация, размещенная в СМИ о проведении обработок полей пестицидами и агрохимикатами вблизи населенных пунктов, находящихся в пределах 7 километров от планируемых зон обработки, не соответствует полностью требованиям законодательства РФ.

В конце июня 2023 года Управлением Россельхознадзора было принято решение привлечь СПК «Кудашево» к административной ответственности в соответствии по статьей 8.3 КоАП РФ, в результате чего был наложен административный штраф. Руководителю предприятия было дано предписание по устранению выявленных нарушений.