Жителя Донского приговорили к 7,5 годам лишения свободы за мошенничество и вымогательство Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Донском, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Установлено, что в мае 2022 года ранее судимый за совершение грабежа, разбоя и вымогательства подсудимый обманул своего знакомого. Он рассказал, что может решить вопрос о непривлечении последнего к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, но потребовал за это 800 000 рублей.

После получения денег, злоумышленник избил этого же мужчину и потребовал отдать ему еще 1 700 000 рублей. Однако 33-летний потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Суд приговорил подсудимого к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.