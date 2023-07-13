В Донском на водоеме в парке «АкваДон» усилили меры безопасности для отдыхающих Фото: материалы пресс-служб

В Донском в водоеме зоны отдыха «АкваДон» усилили меры безопасности купания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Так, было закуплено и установлено по всему периметру бассейна дополнительное оборудование: предупреждающие таблички, дополнительные буйки и сигнальные флажки для обозначения опасных для купания мест. Помимо этого, там дооборудовали пост спасателей. Теперь каждый день, с 10:00 до 22:00, на на нем будут дежурить по два человек. Также водоем осмотрели водолазы МЧС, которые не обнаружили нарушений. Купание в бассейне разрешено. Напомним, 19 июня на водоеме парка культуры и отдыха «АкваДон» в Донском утонул 13-летний юноша. В связи с этим прокуратура проводила проверку исполнения законодательства, регламентирующего безопасное пребывание граждан на объекте.