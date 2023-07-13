Центральный защитник Кирилл Большаков подписал контракт с тульским «Арсеналом» Фото: материалы пресс-служб

Футболист Кирилл Большаков подписал полноценный контракт с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

23-летний защитник выступал за оружейников в прошлом сезоне на правах аренды. На его счету 20 матчей в ФНЛ, 1 гол и 3 голевые передачи.

Кирилл особенно запомнился болельщикам «Арсенала» своим шикарным голом со штрафного в матче с «Кубанью», который был признан лучшим в апреле.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 500 000 евро.