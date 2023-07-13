В Щекинском районе безработные мужчины ограбили два сетевых супермаркета Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Щекинском районе ограбили сразу два сетевых супермаркета, расположенных на улицах Лукашина и Юбилейная. Там неизвестные похитили кофе и шоколад. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительным органов удалось установить личность преступников. Ими оказались безработные и ранее судимые 27-летний и 24-летний мужчины, которые после задержания признались в содеянном.

В данный момент полицейские проводят проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.