С 15 по 16 июля в центре Тулы ограничат движение транспорта из-за традиционного забега

С 15 по 16 июля в центре Тулы ограничат движение всех видов транспорта
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
На выходных в центре Тулы временно ограничат остановку, стоянку и движение транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
Так, 15 июля на территории кремля и Казанской набережной состоится традиционный забег «Ночная Тула». В связи с этим для обеспечения безопасности дорожного движения с 00:00 15 июля до 1:00 16 июля будет запрещена остановка и стоянка транспорта, а с 15:00 15 июля до 1:00 16 июля будет ограничено движение по следующим адресам:
- по улице Менделеевской на участке от улицы Тургеневской до Крестовоздвиженской площади;
- по улице Никитской на участке от Казанской набережной до улицы Розы Люксембург;
- по улице Союзной;
- на парковочном пространстве улицы Союзной;
- по улице Благовещенской;
- в Союзном переулке;
- в Черниковском переулке;
- на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от улицы Советской до улицы Менделеевской;
· на парковочном пространстве, расположенном в районе дома № 5 и дома № 3 по улице Советской;
· в Денисовском переулке;
· по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади;
· по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.
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