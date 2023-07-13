С 15 по 16 июля в центре Тулы ограничат движение транспорта из-за традиционного забега

С 15 по 16 июля в центре Тулы ограничат движение всех видов транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На выходных в центре Тулы временно ограничат остановку, стоянку и движение транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, 15 июля на территории кремля и Казанской набережной состоится традиционный забег «Ночная Тула». В связи с этим для обеспечения безопасности дорожного движения с 00:00 15 июля до 1:00 16 июля будет запрещена остановка и стоянка транспорта, а с 15:00 15 июля до 1:00 16 июля будет ограничено движение по следующим адресам:

- по улице Менделеевской на участке от улицы Тургеневской до Крестовоздвиженской площади;

- по улице Никитской на участке от Казанской набережной до улицы Розы Люксембург;

- по улице Союзной;

- на парковочном пространстве улицы Союзной;

- по улице Благовещенской;

- в Союзном переулке;

- в Черниковском переулке;

- на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от улицы Советской до улицы Менделеевской;

· на парковочном пространстве, расположенном в районе дома № 5 и дома № 3 по улице Советской;

· в Денисовском переулке;

· по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади;

· по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.