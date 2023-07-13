14 июля туляков приглашают на фестиваль короткометражного кино под открытым небом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

10-й сезон проекта Фестиваля уличного кино стартовал в конце июня и продлится до конца сентября. За это время мероприятие пройдет в 1312 населенных пунктах. В Туле он состоится 14 июля в молодежном пространстве «Газон», начало в 19:00.

Мероприятие откроют показом двух серий сериала «Кафе „Куба“» и паблик-током с актрисой проекта Натальей Шелеповой. Зрителей также ждет работа выездной киностудии «Зеленка» и розыгрыш призов от партнеров фестиваля.

Вход свободный.

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