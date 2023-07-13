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НовостиЗвезды13 июля 2023 7:37

14 июля туляков приглашают на фестиваль короткометражного кино под открытым небом

Показ лучших российских короткометражек в рамках Фестиваля уличного кино пройдет на набережной
Игорь КОПЫТОВ
14 июля туляков приглашают на фестиваль короткометражного кино под открытым небом

14 июля туляков приглашают на фестиваль короткометражного кино под открытым небом

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

10-й сезон проекта Фестиваля уличного кино стартовал в конце июня и продлится до конца сентября. За это время мероприятие пройдет в 1312 населенных пунктах. В Туле он состоится 14 июля в молодежном пространстве «Газон», начало в 19:00.

Мероприятие откроют показом двух серий сериала «Кафе „Куба“» и паблик-током с актрисой проекта Натальей Шелеповой. Зрителей также ждет работа выездной киностудии «Зеленка» и розыгрыш призов от партнеров фестиваля.

Вход свободный.

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