Туляка приговорили к двум годам лишения свободы за призыв к экстремизму Фото: соцсети

Мужчина, проживающий в Пролетарском округе Тулы, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм».

Безработный 38-летний подсудимый неоднократно оставлял комментарии в социальных сетях, призывающие к экстремистской деятельности. В результате в апреле 2023 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы с запретом администрирования сайтов в сети интернет на 3 года.