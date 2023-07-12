Под Тулой инспекторы ДПС помогли беременной автоледи дождаться эвакуатора Фото: материалы пресс-служб

6 июля около 9 утра на 11-м километре автодороги «Тула - Новомосковск» инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области Дмитрий Канцуров и Глеб Коровин обратили внимание на припаркованный на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Оказалось, что за рулем находилась беременная женщина.

Как выяснилось, во время движения тормозная система авто вышла из строя и для остановки потребовалось прибегнуть к помощи ручника. Водитель вызвала эвакуатор и ждала его прибытия.

Инспекторы предложили ей вызвать скорую или помочь ей добраться до дома. До приезда специальной техники сотрудники полиции морально поддерживали женщину, предлагали воду и разговаривали с ней.