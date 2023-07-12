Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 13:14

Под Тулой инспекторы ДПС помогли беременной автоледи дождаться эвакуатора

От предложения вызвать скорую та отказалась
Игорь КОПЫТОВ
Под Тулой инспекторы ДПС помогли беременной автоледи дождаться эвакуатора

Под Тулой инспекторы ДПС помогли беременной автоледи дождаться эвакуатора

Фото: материалы пресс-служб

6 июля около 9 утра на 11-м километре автодороги «Тула - Новомосковск» инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области Дмитрий Канцуров и Глеб Коровин обратили внимание на припаркованный на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Оказалось, что за рулем находилась беременная женщина.

Как выяснилось, во время движения тормозная система авто вышла из строя и для остановки потребовалось прибегнуть к помощи ручника. Водитель вызвала эвакуатор и ждала его прибытия.

Инспекторы предложили ей вызвать скорую или помочь ей добраться до дома. До приезда специальной техники сотрудники полиции морально поддерживали женщину, предлагали воду и разговаривали с ней.