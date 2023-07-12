15 и 16 июля в тульском экзотариуме пройдет День змей Фото: материалы пресс-служб

15 и 16 июля на двух площадках тульского эзкотариума (на новой и на старой экспозициях) пройдет День змей. В субботу и воскресенье с 12:00 посетителей ждет различная развлекательная программа, включающая танцы, песни и акробатические номера.

Сама экспозиция начнется в 11:00. Именно в это время пройдет увлекательные мероприятия, включая показательные кормления (12+), лекции о змеях от ведущего зоотехника , интересные экскурсии и мастер-классы. Вам расскажут, как правильно содержать змей и подскажут, какой вид будет лучше всего подходить для новичков.

В субботу состоится торжественное открытие выставки "Красота-страшная сила". После этого гости смогут насладиться уникальным конкурсом красоты змей, который впервые пройдет в России с участием профессиональных моделей. Вечером состоится премьера захватывающего иммерсивного спектакля под названием "Земля змей".

В здании на Октябрьской посетителей также ждут интересные активности. Но самый увлекательный момент - это возможность заглянуть внутрь и увидеть, как ухаживают за змеями. В эти выходные каждому будет предоставлена уникальная возможность посетить лаборатории и узнать больше о различных видах змей в рамках экскурсии "Изнутри".

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