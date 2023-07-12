83-летняя тулячка украла из магазина сканер штрих-кодов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Центральном округе Тулы в дежурную часть отдела полиции с заявлением обратилась продавец одного из сетевых супермаркетов, расположенных на улице Кауля. Со слов женщины, из торгового зала магазина была совершена кража сканера для штрих-кодов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были просмотрены записи камер видеонаблюдения, в результате чего была установлена личность подозреваемой похитительницы. Ей оказалась 83-летняя жительница областного центра. Ее задержали, она дала признательные показания. Похищенное изъято.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.