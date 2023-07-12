Безработный украл из припаркованной машины наушники и сережки на Косой Горе в Туле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отделения полиции «Косогорское» с заявлением обратилась 30-летняя тулячка, рассказавшая, что из ее автомобиля «Пежо-306», припаркованного возле многоквартирного дома, через незакрытое окно были похищены наушники, музыкальная колонка, серебряные сережки и денежные средства в размере 5 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен нигде не работающий и ранее судимый 27-летний местный житель — сосед по дому потерпевшей. При задержании от него были получены признательные показания. Похищенное изъято.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.