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НовостиСпорт12 июля 2023 14:23

Тульская спортсменка стала серебряным призером юниорского первенства Европы по спортивной борьбе

Российские спортсмены завоевали в сумме 20 золотых наград
Игорь КОПЫТОВ
Тульская спортсменка стала серебряным призером юниорского первенства Европы по спортивной борьбе

Тульская спортсменка стала серебряным призером юниорского первенства Европы по спортивной борьбе

Фото: материалы пресс-служб

Ангелина Алиакбарова из Тульской области в составе российской сборной в весовой категории 39 кг показала второй результат и стала серебряным призером соревнований, уступив Янке Шиллей из Венгрии.

Всего же на прошедшем с 6 по 7 июля в венгерском Капошваре первенстве Европы U-15 по спортивной борьбе российские спортсмены, выступавшие под аббревиатурой AIN, выиграли 30 медалей: 20 золотых, пять серебряных и пять бронзовых.