Тульская спортсменка стала серебряным призером юниорского первенства Европы по спортивной борьбе Фото: материалы пресс-служб

Ангелина Алиакбарова из Тульской области в составе российской сборной в весовой категории 39 кг показала второй результат и стала серебряным призером соревнований, уступив Янке Шиллей из Венгрии.

Всего же на прошедшем с 6 по 7 июля в венгерском Капошваре первенстве Европы U-15 по спортивной борьбе российские спортсмены, выступавшие под аббревиатурой AIN, выиграли 30 медалей: 20 золотых, пять серебряных и пять бронзовых.