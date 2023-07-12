В Туле на три месяца закрыли четыре узбекских кафе из-за кишечной палочки

В Туле на три месяца закрыли еще четыре общепита за санитарные нарушения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Пирогова и Хлебной площади закрыли кафе «Восточная сказка», «Самарканд», «Исфара», «Узбекская кухня». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

В ходе проверки было установлено, что в указанных точка выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, в том числе микробиологическое загрязнение кулинарной продукции бактериями групп кишечных палочек. А исследованные пробы салатов, кебаба, плова, мантов, шашлыка, фаршированного перца, тефтелей, соусов не отвечали требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

Также всмывах со столовой посуды для гостей, кухонного оборудования и производственных столов были обнаружены бактерии, относящиеся к группе кишечной палочки. Это свидетельствует о наличии фекального загрязнения и серьезных нарушениях режима санитарной обработки.

В результате суд приостановил деятельность общепитов на 90 суток, так как выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей.