Жителю Новомосковска Тульской области запретили впредь носить с собой оружие Фото: Алексей ФОКИН (фото)

У новомосковца отобрали оружие, разрешение на хранение которого у мужчины было - об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы и УСД Тульской области.

Ночью 28 мая около дома № 2 по Парковому проезду в Новомосковске обвиняемого остановил участковый для проверки документов. У мужчины оказался с собой принадлежащий ему травматический пистолет ИЖ-79-9Т калибра 9 мм с патронами, разрешение на который у него есть, но при этом сам владелец оружия был сильно пьян.

Согласно п. 5 ст. 6 ФЗ «Об оружии» и ч. 4.1 ст. 20.8 КоАП РФ суд признал новомосковца виновным в ношении оружия в состоянии опьянения и назначил наказание в виде лишения права на хранение и ношение такового на 1 год 1 месяц с конфискацией травмата.