В Белеве мужчина до смерти избил знакомого металлическим гвоздодером Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Тульской области, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Установлено, что 21 мая 2023 года обвиняемых находился на террасе дома, расположенного в Белеве, со своим знакомым. В один момент между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник взял металлический гвоздодер, подошел к сидящему на диване потерпевшему и нанес ему не менее 25 ударов по голове, туловищу, верхним и нижним конечности. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание по уголовному делу назначено на 14 июля 2023 года.