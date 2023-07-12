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НовостиПроисшествия12 июля 2023 11:43

В Белеве мужчина до смерти избил знакомого металлическим гвоздодером

Уголовное дело направлено в суд
Михаил КОРЕНЮГИН
В Белеве мужчина до смерти избил знакомого металлическим гвоздодером

В Белеве мужчина до смерти избил знакомого металлическим гвоздодером

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Тульской области, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Установлено, что 21 мая 2023 года обвиняемых находился на террасе дома, расположенного в Белеве, со своим знакомым. В один момент между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник взял металлический гвоздодер, подошел к сидящему на диване потерпевшему и нанес ему не менее 25 ударов по голове, туловищу, верхним и нижним конечности. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание по уголовному делу назначено на 14 июля 2023 года.