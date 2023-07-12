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НовостиОбщество12 июля 2023 11:22

В Туле провели реконструкцию 13 светофорных объектов на пяти улицах

Работы также проведут на улице Кутузова и проспекте Ленина
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле провели реконструкцию 13 светофорных объектов на пяти улицах

В Туле провели реконструкцию 13 светофорных объектов на пяти улицах

Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжается замена светофоров, контролеров, контрольных и питающих кабелей и приборов учета электроэнергии. Особое внимание уделяется гидроизоляции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С начала 2023 года управление по транспорту и дорожному хозяйству провели реконструкцию 13 светофорных объектов по следующим адресам: улица Ложевая (3 перекрестка), улица Демонстрации (1 перекресток), Одоевское шоссе (6 перекрестков), улица 9 Мая (2 перекрестка) и проспект Ленина (1 перекресток)

Помимо этого, ремонтные работы также планируют провести на улице Кутузова и проспекте Ленина.