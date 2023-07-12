В Туле провели реконструкцию 13 светофорных объектов на пяти улицах Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжается замена светофоров, контролеров, контрольных и питающих кабелей и приборов учета электроэнергии. Особое внимание уделяется гидроизоляции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С начала 2023 года управление по транспорту и дорожному хозяйству провели реконструкцию 13 светофорных объектов по следующим адресам: улица Ложевая (3 перекрестка), улица Демонстрации (1 перекресток), Одоевское шоссе (6 перекрестков), улица 9 Мая (2 перекрестка) и проспект Ленина (1 перекресток)

Помимо этого, ремонтные работы также планируют провести на улице Кутузова и проспекте Ленина.