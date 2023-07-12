Туляки обнаружили ларек фастфуда с забавным названием «Кондуки и точка» Фото: соцсети

Новое заведение быстрого питания на колесах с названием, похожим на известную сеть, ставшую наследницей покинувшего Россию «Макдональдса», обнаружили туляки в Узловском районе неподалеку от въезда в недавно ставшими популярным местом отдыха Романцевскими горами.

Очевидно, открывая точку, ее хозяева постарались «привязать» свой вагончик к местности, назвав громко «Кондуки и точка». Прибавит ли такой маркетинговый ход популярности со стороны посетителей? А еще: насколько правомерно это было сделано? - задаются вопросом комментаторы поста в соцсетях. Автор подписал фото как «бутлег в Кондуках».