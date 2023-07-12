Бывшего сотрудника колонии в Новомосковске Тульской области лишили свободы на 5 лет за взятку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С октября 2022 года по январь 2023 года 50-летний начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-6 УФСИН России по Тульской области получил от знакомых и родственников осужденных, отбывающих наказание в указанном исправительном учреждении, взяток на общую сумму 100 тысяч рублей за передачу осужденным запрещенных предметов - мобильных телефонов и комплектующим к ним, наушников и колод карт.

Теперь он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренный ч. 3 ст. 290 УК РФ и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ и приговорен к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с недопущением работать в сфере ФСИН сроком на 3 года. Также осужденный лишен звания капитана.

Приговор в законную силу не вступил.