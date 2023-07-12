Гурам Аджоев-младший больше не игрок тульского «Арсенала» Фото: материалы пресс-служб

Нападающий Гурам Аджоев-младший покинул тульский «Арсенал». По информации сайта Transfermarkt, футболист остался без клуба с 1 июля 2023 года.

Помимо этого, на официальном сайте оружейников опубликовали предварительный состав на новый сезон, в который Аджоев-младший не входит.

В тульский «Арсенал» нападающий перешел в 2016 году. За семь лет за главную команду футболист сыграл 22 матча и провел в них суммарно 182 минуты. За это время Гурам забил 0 голов и отдал 0 голевых передач, но получал две желтые карточки.