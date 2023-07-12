Прокуратура опубликовала статистику преступности в Тульской области за прошедшие 6 месяцев Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С января по июнь 2023 года правоохранительные органы выявили 8236 преступлений. Анализ социально-криминологической характеристики показывает, что показатели преступности снизились в следующий направлениях:

- на 49,2% количество нарушений ПДД, повлекших смерть человека (с 65 до 33);

- на 44,4% количество разбойных нападений (с 27 до 15);

- на 28,6% количество умышленного уничтожения имущества граждан путем поджога (с 28 до 20);

- на 16,1% количество грабежей (с 124 до 104);

- на 12,2% количество убийств (с 41 до 36);

- на 7,2% число противоправных посягательств, совершенных в составе группы лиц и группы лиц по предварительному сговору (с 332 до 308);

- на 6,5% количество уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 891 до 833);

- на 4,1% количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 74 до 71).

Также в январе - июнь 2023 года правоохранительные органы выявили 811 уголовно наказуемых деяния, связанных с наркотиками, а с незаконным оборотом оружия - 84.

Раскрываемость преступлений составляет 57,1%, а материальный ущерб достиг 1 миллиарда 300 миллионов рублей.