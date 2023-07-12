Пожилая тулячка фиктивно прописала шестерых мигрантов и заработала штраф в 100 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

72-летняя жительница Тулы с февраля по апрель 2023 года фиктивно поставила на миграционный учет 6 иностранных граждан в своей квартире, заведомо зная, что жить они там не будут. В результате указанных действий органы миграционного учета были лишены возможности осуществлять контроль за соблюдением гражданами правил пребывания и проживания в Российской Федерации.

Судом тулячка признана виновной по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации) и приговорена к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.