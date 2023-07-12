В Тульской области житель Черни оставил травмированного в ДТП знакомого на улице: тот скончался

В Тульской области житель Черни оставил травмированного знакомого на улице: тот скончался Фото: Алексей ФОКИН (фото)

25 сентября 2022 года житель поселка Чернь без водительских прав и в пьяном виде вез на своем «УАЗ Патриот» по грунтовой дороге в деревню Юрово своего 68-летнего знакомого, совершенно не обращая внимания на скоростной режим и сильную болтанку в салоне. В какой-то момент это привело к трагедии: пассажира на переднем пассажирском сидении, не пристегнутый ремнем безопасности, несколько раз ударился о стойку кузова головой и грудью. После чего потерял сознание.

Вместо того, чтобы доставить пострадавшего в больницу, водитель отогнал автомобиль к дому потерпевшего, где оставил его в бессознательном состоянии. Только три дня спустя, 28 сентября, его обнаружили местные жители, однако, было поздно, и мужчина 29 сентября скончался в больнице в результате черепно-мозговой травмы.

Согласно выводам прокуратуры, 34-летний виновник ДТП будет осужден по п. «а», «б» и «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ и ст. 125 УК РФ. Уголовное дело направлено в Плавский межрайонный суд.