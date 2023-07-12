В Туле на улице Советской каршеринг снес дорожный знак и скрылся с места ДТП Фото: соцсети

В Туле на улице Советской утром 12 июля произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, инцидент произошел примерно в 7:15 в районе дома №4. Там данный автомобиль на полной скорости сбил дорожный знак и скрылся с места происшествия.

В настоящее время сотрудники регионального УГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.