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НовостиПроисшествия12 июля 2023 7:24

В Туле на улице Советской каршеринг снес дорожный знак и скрылся с места ДТП

Подробности происшествия выясняются в региональном УГИБДД
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Советской каршеринг снес дорожный знак и скрылся с места ДТП

В Туле на улице Советской каршеринг снес дорожный знак и скрылся с места ДТП

Фото: соцсети

В Туле на улице Советской утром 12 июля произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, инцидент произошел примерно в 7:15 в районе дома №4. Там данный автомобиль на полной скорости сбил дорожный знак и скрылся с места происшествия.

В настоящее время сотрудники регионального УГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.