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НовостиОбщество12 июля 2023 7:46

13 июля в Туле на улице Металлургов временно ограничат движение транспорта

Автомобилистов просят учитывать данную информацию
Михаил КОРЕНЮГИН
13 июля в Туле на улице Металлургов временно ограничат движение транспорта

13 июля в Туле на улице Металлургов временно ограничат движение транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Металлургов временно ограничат движение всех видов транспорта. Об этом сообщает городской ситуационный центр.

Так, в связи с проведением ремонтных работ трамвайных путей в целях обеспечения безопасности движения запрет будет действовать 13 июля с 8:00 до 22:00 в районе дома №85 по улице Металлургов.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по город