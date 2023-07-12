13 июля в Туле на улице Металлургов временно ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Металлургов временно ограничат движение всех видов транспорта. Об этом сообщает городской ситуационный центр.

Так, в связи с проведением ремонтных работ трамвайных путей в целях обеспечения безопасности движения запрет будет действовать 13 июля с 8:00 до 22:00 в районе дома №85 по улице Металлургов.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по город