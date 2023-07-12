Тульским лесам угрожает изумрудная узкотелая златка и короеды Фото: Игорь КОПЫТОВ

Лесам Тульской области угрожают изумрудная узкотелая златка и короеды - об этом сообщили специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Тульской области».

По сведениям специалистов, болезни лесов в нашем регионе представлены в основном корневой губкой, трутовиками ложным дубовым и ложным осиновым, опенком. Вредителями леса названы короед-типограф и изумрудная узкотелая златка. Последние - вредители, личинки которых выедают древесину под корой, а взрослые особи — листья. Основному удару подвергаются ясеневые насаждения. Деревья погибают в течение 2 лет, особенно если личинок очень много.

Среди других проблем отмечены стволовые гнили, возникшие из-за теплой весны. На текущий момент специалисты рекомендуют провести санитарно-оздоровительные мероприятия на общей площади 14332,5 га.