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НовостиОбщество12 июля 2023 6:53

Тульским лесам угрожает изумрудная узкотелая златка и короеды

Специалисты подготовили прогнозы санитарного и лесопатологического состояния в лесах нашего региона на второе полугодие 2023 года
Игорь КОПЫТОВ
Тульским лесам угрожает изумрудная узкотелая златка и короеды

Тульским лесам угрожает изумрудная узкотелая златка и короеды

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Лесам Тульской области угрожают изумрудная узкотелая златка и короеды - об этом сообщили специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Тульской области».

По сведениям специалистов, болезни лесов в нашем регионе представлены в основном корневой губкой, трутовиками ложным дубовым и ложным осиновым, опенком. Вредителями леса названы короед-типограф и изумрудная узкотелая златка. Последние - вредители, личинки которых выедают древесину под корой, а взрослые особи — листья. Основному удару подвергаются ясеневые насаждения. Деревья погибают в течение 2 лет, особенно если личинок очень много.

Среди других проблем отмечены стволовые гнили, возникшие из-за теплой весны. На текущий момент специалисты рекомендуют провести санитарно-оздоровительные мероприятия на общей площади 14332,5 га.