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НовостиПроисшествия12 июля 2023 7:03

В Донском безработная женщина ограбила нетрезвую знакомую

Сотрудники полиции проводят проверку
Михаил КОРЕНЮГИН
В Донском безработная женщина ограбила нетрезвую знакомую

В Донском безработная женщина ограбила нетрезвую знакомую

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Донском с заявлением обратилась 40-летняя местная жительница, у которой украли телефон, банковскую карту и верхнюю одежду. Женщина пояснила, что она находилась на улице в состоянии алкогольного опьянении.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступницы. Её оказалась безработная 40-летняя женщина, которая после задержания призналась в содеянном.

В данный момент полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.