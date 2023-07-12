В Донском безработная женщина ограбила нетрезвую знакомую Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Донском с заявлением обратилась 40-летняя местная жительница, у которой украли телефон, банковскую карту и верхнюю одежду. Женщина пояснила, что она находилась на улице в состоянии алкогольного опьянении.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступницы. Её оказалась безработная 40-летняя женщина, которая после задержания призналась в содеянном.

В данный момент полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.