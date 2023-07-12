Ремонтные работы на проспекте Ленина в Туле проходят с нарушением сроков Фото: материалы пресс-служб

Строительная готовность проспекта Ленина в Туле составляет порядка 35%. Об этом сообщает заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству города.

Работы по устройству АГБС и подстилающего слоя выполнены полностью на всем участке, а выравнивающий слой положен на 60% от общей площади. Сейчас на проспекте Ленина обустраивают пешеходные коммуникации, но процент выполнения по ним низкий.

Первый заместитель главы администрации Тулы отметил, что подрядной организации необходимо нарастить темп производства работ, чтобы уложиться в график. Срывы не допустимы, но время для исправления ситуации есть.

В скором времени рабочие планируют приступить к накрытию дороги выравнивающим слоем, а через несколько недель к укладке верхнего слоя. Ремонтные работы в основном проводятся ночью, чтобы не мешать участникам дорожного движения.

Все работы по благоустройству проспекта Ленина должны завершить к 1 сентября 2023 года.