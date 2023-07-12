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НовостиОбщество12 июля 2023 6:26

В Туле за неделю на двух рынках было проверено более 400 мигрантов

Об этом сообщает телеграм-канал "Тула.Экстремизм"
Игорь КОПЫТОВ
В Туле за неделю на двух рынках было проверено более 400 мигрантов

В Туле за неделю на двух рынках было проверено более 400 мигрантов

Фото: соцсети

На прошедшей неделе в Туле сотрудниками правоохранительных органов проведены мероприятия, направленные на пресечение нарушений миграционного законодательства, на рынке на Новомосковском шоссе и на улице Пирогова.

По данным канала, было составлено более 30 административных протоколов за различные нарушения.

К шести закрытым ранее за нарушения санитарных норм заведениям общепита добавились еще четыре. Уточняется, что владелец одного из кафе, узнав о рейде, решил закрыть заведение снаружи вместе с посетителями.