В Туле за неделю на двух рынках было проверено более 400 мигрантов Фото: соцсети

На прошедшей неделе в Туле сотрудниками правоохранительных органов проведены мероприятия, направленные на пресечение нарушений миграционного законодательства, на рынке на Новомосковском шоссе и на улице Пирогова.

По данным канала, было составлено более 30 административных протоколов за различные нарушения.

К шести закрытым ранее за нарушения санитарных норм заведениям общепита добавились еще четыре. Уточняется, что владелец одного из кафе, узнав о рейде, решил закрыть заведение снаружи вместе с посетителями.