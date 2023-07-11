В Туле безработный мужчина угнал автомобиль Hyundai Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Туле с заявлением обратилась женщина, у которой на улице Усова в поселке Молодежный угнали автомобиль Hyundai Solaris.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 39-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Также злоумышленницу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.