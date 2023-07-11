12 июля несколько жителей Советского округа Тулы останутся без водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, подача холодной воды прекратиться в домах № 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 и 50 по улице Первомайская, №9, 11, 15, 18 и 24 по улице Вересаева, №15, 17 и 17а по улице Демонстрации, №16 и 18 по улице Фрунзе, №99, 101, 103, 112 и 114 по улице Ф. Энгельса, №83, 83а, 85, 87, 91, 91а, 93, 105, 107, 122 и 124 по улице Л. Толстого, №43, 43а и 43б по улице Бундурина, №41 по улице Свободы и №46 на проспекте Ленина.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресам: улица Вересаева, дом №18; улица Л. Толстого — улица Ф. Энгельса.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.